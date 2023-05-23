Сертификат в ресторан: отличный подарок для тех, у кого все есть

Present Perfect — электронные подарочные сертификаты в рестораны Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда и Екатеринбурга. Проект компании Zapomni и Александра Сысоева насчитывает более 150 ресторанов, кафе и баров.

Сертификат Present Perfect – прекрасный подарок на любой праздник для друзей, близких или коллег. Яркие впечатления от стильных и современных интерьеров заведений и изысканных блюд гарантированы! Проект постоянно расширяет географию работы и каждую неделю добавляет новые рестораны.

Программа присутствует в пяти крупных городах страны и включает в себя более 150 заведений с различными кухнями мира, начиная от европейской и заканчивая швейцарской. Среди них Simach, Сыроварня, Северяне, Cutfish, Steak It Easy и многие другие.

Подарочный сертификат можно выбрать любым номиналом: от 5000 рублей в Москве и от 3000 рублей в регионах. Он будет действовать, пока на нем не закончатся средства.

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Главная особенность Present Perfect — это удобство в использовании: достаточно назвать номер сертификата, и счет в ресторане будет оплачен. Оформление не составит труда: купите сертификат онлайн и отправьте на e-mail получателю с персональными пожеланиями или себе на почту и вручите самостоятельно. Также можно связаться с менеджером и оформить физическую версию.

Present Perfect подарит вам или получателю невероятные впечатления от столичных или региональных заведений и возможность провести вечер в кругу близких людей. Поход в ресторан станет прекрасной идеей для подарка!

Для корпоративных клиентов доступны: индивидуальный брендинг, гибкие формы сотрудничества и дополнительные услуги, ознакомиться с которыми можно на сайте.