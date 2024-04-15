Сетка Германа: сколько черных точек вы видите?

В некоторых случаях человеческий глаз оказывается не способен обработать информацию, и тогда возникает обман зрения (или оптическая иллюзия). В числе наиболее интересных подобных явлений – так называемая «сетка Германа».

Еще в 1879 году немецкий физиолог Людимар Герман открыл оптическую иллюзию «мерцающей сетки»: на пересечениях белых линий можно увидеть темные области, хотя в действительности их там нет.

Сетка Германа

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Специалисты давно изучают различные виды оптических иллюзий, но результаты их трудов не всегда становятся известны широкому кругу людей. Недавно один из пользователей соцсетей напомнил своим подписчикам об исследовании 2000 года, разместив изображение – вариант «сетки Германа». На пересечении линий находятся 12 черных точек, однако человеческий глаз не может разглядеть их все и сразу. В зависимости от индивидуальных особенностей люди видят одновременно лишь несколько точек, при этом те хаотично перемещаются по картинке.

Сколько точек вы видите?

Это объясняется латеральным торможением: соседние нейроны глаза оказывают друг на друга тормозящее влияние, а мозг, в свою очередь, дополняет изображение собственными образами. Таким образом, глаз не видит полную картину или же видит то, чего на ней на самом деле нет.