Севший в поле самолет «Уральских авиалиний» разберут на части и утилизируют

Решение было принято после нескольких экспертиз.

Решилась судьба самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 12 сентября прошлого года совершил аварийную посадку в поле, не долетев до Новосибирска.

После долгого анализа ситуации и ряда проведенных экспертиз принято решение прекратить попытки спасти воздушное судно. Пробовать взлетать с поля и затем восстанавливать лайнер не будут, его разберут на части и утилизируют, пишет телеграм-канал FlightMode.

Решение вызвано тем, что финансово нецелесообразно продолжать попытки по вызволению самолёта (RA-73805) с места, где он находится уже почти четыре месяца. Остаточный ресурс не позволит покрыть возможные расходы на подъем с поля. Теперь с лайнера снимут все, что еще можно будет использовать в дальнейшем, а после этого приступят к процедуре утилизации.

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Летевший рейсом Сочи – Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. На борту находилось 159 человек.