Сезон Российской серии кольцевых гонок: как это было в Нижнем Новгороде

Напомним, что первый этап сезона прошел в Чечне, второй в Смоленске, четвертый встретит столица Татарстана – Казань. Пятый пройдет в августе на одной из самых длинных трасс в России – «Игора Драйв» (ее длинна – 5183 километров). Шестой запланирован в Москве, ну а заключительный этап устроят в Грозном.

Кольцевые гонки постепенно стали популярным семейным мероприятиям – дети и родители вместе следят и болеют за любимыми пилотами. Соревнования — приятный повод провести выходные с близкими и эмоциями, которые получаешь, наблюдая красивые и мощные автомобили и борьбу сильных духом людей.

В Нижнем Новгороде было, как всегда, интересно: класс «Туринг» запомнился настоящей схваткой – еще в самом начале гонки. Иван Чубаров со старта прорвался было к тройке лидеров, но чуть позже ему помешали столкнувшиеся между собой другие гонщики, Иван потерял время, и, в итоге, откатился в конец пелетона («пелетон» — основная группа гонщиков в спортивной гонке — прим. редакции). И все же Иван смог пройти двух соперников и финишировал девятым. Макс Туриев тоже был вынужден уводить свой автомобиль от летящих боком по трассе соперников, в итоге, завершил воскресенье седьмым.

Реклама

Пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин забрал «серебро» финишировав вторым в гонке класса «Супер-Продакшн» 3 этапа СМП РСКГ. Причем, на подиум Кеша прорвался, стартуя с 10 позиции! Леонид Панфилов на этот раз завершил гонку четвертым, серьезно пополнив свой запас очков в Кубке России. А победу одержал Владимир Шешенин. В итоге, командная победа осталась за гонщиками LADA Sport ROSNEFT.