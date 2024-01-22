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Сгоревший над Берлином метеорит попал на видео

Фото: Скриншот видео Zeit Online

Фрагменты небесного тела ищут поисковые группы.

В небе над Берлином взорвался и сгорел метеор Sar2736. Видео явления публикует YouTube-канал Zeit Online.

В СМИ его называют астероидом, хотя это не совсем верно: астероидом обычно называют довольно крупные каменные космические тела, которые вращаются по своей орбите вокруг Солнца. Небольшие объекты, попадающие в земную атмосферу, называются или метеорами (если объект целиком сгорел в атмосфере), либо метеоритом (если остались осколки, которые пережили падение на Землю). 

По данным НАСА, фрагменты метеорита упали в ночь на 21 января (в 00:32) на территории федеральной земли Бранденбург, Германия. Огненный шар в небе сняли очевидцы. Кроме того, он попал на камеры наблюдения в Лейпциге и Праге.

Астрофизик из Европейского космического агентства Рихард Мойсль объяснил журналистам Der Spiegel, что метеорит вошел в атмосферу Земли на небольшой скорости — несколько километров в секунду. Сейчас фрагменты Sar2736 ищут несколько поисковых групп.

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