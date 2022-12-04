Щелкунчик. XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов

Конкурс "Щелкунчик" – один из важнейших проектов телеканала "Россия К". Он открывает новые имена и дает возможность талантливым ребятам из России и других стран заявить о себе как о серьезных музыкантах.

Участники XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» состязаются в трех номинациях: фортепиано, струнные инструменты (скрипка, виолончель, контрабас, арфа), духовые (кроме блок-флейты) и ударные инструменты.



Принять участие в конкурсе могут юные музыканты в возрасте до 14 лет (пианисты, а также исполнители на струнных и ударных инструментах), до 15 лет (исполнители на духовых инструментах). На протяжении двух с лишним десятилетий этот проект является приоритетным для телеканала «Россия-Культура».



Многие «щелкунчики» прошлых лет уже занимают почетные места в профессиональных рейтингах, удостоены наград, успешно концертируют. Среди них – пианист Даниил Трифонов, скрипач Даниэль Лозакович, Ростислав Шараевский (ударные инструменты), скрипачка Лея Чжу и другие исполнители.

В отборочном туре были заявлены юные исполнители из 42 городов и населенных пунктов России и еще 7 стран: Армении, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Казахстана, Норвегии и Чили. В первый тур конкурса прошли 48 участников в возрасте от 9 до 14 лет из Армении, Беларуси, Великобритании, Казахстана и России.

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На днях завершился второй тур. По его итогам прошли следующие исполнители на струнных инструментах: Панов Глеб (12 лет, скрипка, г. Владимир), Плакун Ева (11 лет, скрипка, г. Севастополь), Улиханян Ляна (11 лет, виолончель, Армения). Финалисты в номинации «Духовые и ударные инструменты: Вирабян Элен (12 лет, флейта, Россия-Армения), Геннадьева Анна (14 лет, саксофон, г. Оренбург), Грунина Елизавета (13 лет, ударные, г. Москва). В номинации „Фортепиано“ состязание продолжат: Абросимов Даниил (10 лет, г. Нижний Новгород), Гончаров Андрей (11 лет, г. Москва), Пироженко Михаил (12 лет, г. Санкт-Петербург).

Прослушивания II тура будут показаны в эфире канала «Россия – Культура» по следующему расписанию: 5 декабря в 16:35 — струнные инструменты. 6 декабря в 16:35 — духовые и ударные инструменты. 7 декабря в 16:35 — фортепиано. А 8 декабря в 19:00 в Концертном зале имени Чайковского состоится финал и торжественное закрытие XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Смотрите прямую трансляцию в эфире телеканала «Россия — Культура»!

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