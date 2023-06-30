Шимпанзе 28 лет прожила в неволе и впервые увидела небо: видео

Самка шимпанзе долго не могла поверить своему счастью.

Ваниль, 28-летняя самка шимпанзе, всю свою жизнь провела в неволе – она была лабораторным животным. Сначала Ваниль жила в нью-йоркском биомедицинском исследовательском центре, где она и десятки других шимпанзе содержались в маленьких клетках. В 1995 году Ваниль отправили на станцию спасения животных Wildlife Waystation в Калифорнии – там ее содержали в крытом вольере, отрезанном от внешнего мира.

В 2019 году организация Wildlife Waystation прекратила существование, после чего Ваниль и другие ее сородичи стали частью программы спасения шимпанзе Save the Chimps. После пребывания в карантине, стандартной процедуры в заповеднике, Ваниль постарались адаптировать для жизни в одной из групп шимпанзе. А недавно для гоминидов выделили территорию площадью 1,2 га – там приматы могут свободно гулять по траве под открытым небом.

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На видео видно, как Ваниль выпрыгивает из дверного проема и обнимается с самцом шимпанзе Дуайтом. На протяжении всего ролика она постоянно смотрит в небо и исследует свою новую среду обитания.

«Шейк [еще один спасенный шимпанзе] без колебаний отправился наружу, но Ваниль вела себя немного беспокойно, когда ей открыли двери в новый мир. Она сидела в дверном проеме, пока Дуайт, альфа-самец, не предложил ей присоединиться к нему», – говорится в заявлении Save the Chimps.