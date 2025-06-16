Школа агротуризма откроется в Анапе

С 26 по 28 июня Россельхозбанк совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства запускает очередной цикл обучающего проекта «Школа агротуризма» в Анапе.
Экспертами проекта выступят представители федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций и руководители ведущих предприятий агротуризма!
Участники: представители компаний и организаций сельского и аграрного туризма, а также фермеры и сельхозтоваропроизводители из субъектов Южного федерального округа и близлежащих регионов.
Актуальные вопросы:
— Использование и перевод земель сельхозназначения;
— Маркетинг агротуризма и событийный туризм;
— Улучшение сервиса и создание УТП;
— Работа с локальными туроператорами и включение в маршруты.
Также участники посетят успешные агротуристические объекты региона и поделятся друг с другом профессиональным опытом.
Чтобы зарегистрироваться на Школу агротуризма, нужно направить данные участника на эл. почту: utcons@bk.ru или подать заявку на сайте.