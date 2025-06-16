Школа агротуризма откроется в Анапе

С 26 по 28 июня Россельхозбанк совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства запускает очередной цикл обучающего проекта «Школа агротуризма» в Анапе.

Экспертами проекта выступят представители федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций и руководители ведущих предприятий агротуризма!

Участники: представители компаний и организаций сельского и аграрного туризма, а также фермеры и сельхозтоваропроизводители из субъектов Южного федерального округа и близлежащих регионов.

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Актуальные вопросы:



— Использование и перевод земель сельхозназначения;

— Маркетинг агротуризма и событийный туризм;

— Улучшение сервиса и создание УТП;

— Работа с локальными туроператорами и включение в маршруты.

Также участники посетят успешные агротуристические объекты региона и поделятся друг с другом профессиональным опытом.