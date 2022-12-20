Шпинат вызвал галлюцинации у жителей Австралии

Всего пострадало более 120 человек.

Австралийская организация New South Wales Health заявила, что людям из четырех разных домохозяйств потребовалась медицинская помощь после «возможных токсических реакций, связанных с пищевыми продуктами», вызванных испорченным шпинатом Riviera Farms, купленным в торговых сетях Woolworths, Coles, Aldi и Costco.

Сообщается, что реакции были вызваны присутствием «случайного загрязнителя в пищевом продукте». Орган здравоохранения предупредил о «серьезных» возможных симптомах, связанных с употреблением шпината, включая делирий или спутанность сознания, галлюцинации, учащенное сердцебиение и помутнение зрения.

Чиновники заявили, что молодой шпинат, купленный в Woolworths, Coles, Aldi и Costco со сроком годности 16 декабря, «небезопасен для употребления, и люди, у которых он есть, должны его выбросить».

На сегодняшний день почти 90 человек в Новом Южном Уэльсе сообщили о симптомах после употребления шпината, по меньшей мере 33 человека обратились за медицинской помощью.

Газета Sydney Morning Herald цитирует директора Информационного центра по отравлениям Нового Южного Уэльса доктора Даррена Робертса, который сказал, что некоторые пациенты все еще были больны более чем через день после появления симптомов.

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«Пациенты, которым было очень плохо, доходили до выраженных галлюцинаций и видели то, чего не происходило на самом деле. Они не могут дать хороший отчет о том, что произошло. Никто не умер, мы очень этому рады и надеемся, что всё так и останется. Но эти люди очень больны», – Даррен Робертс.

Riviera Farms, центральный производитель отзывной продукции из Виктории, заявил, что в настоящее время проводятся испытания растений, употребление которых могут иметь негативные последствия для здоровья.

«Как только нам сообщили о возможном заражении, мы немедленно посоветовали убрать наш зараженный шпинат с полок магазинов и связались с органами здравоохранения штата и федеральными органами по контролю за продуктами питания.

Riviera Farms обслуживает австралийское сообщество на протяжении пяти поколений, и наши сотрудники будут работать с регулирующими органами, чтобы определить, что произошло, на кого это повлияло, и как мы можем убедиться, что ничего подобного этому заражению больше не повторится», – заявил представитель компании.

Майкл Кут, исполнительный директор организации Ausveg, специализирующейся на овощной промышленности, сказал, что сорняк, который оказался в продуктах из шпината, был «листовым» зеленым растением.