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Штраф 750 евро: на европейском курорте теперь нельзя справлять нужду в море

Фото: Peter & Michelle S / Flickr

Популярный европейский курорт Марбелья будет бороться за чистоту пляжей всеми возможными способами.

Городской совет города Марбельи – популярного курорта в Испании — одобрил планы по значительному увеличению размера штрафа для туристов, справляющих нужду в море или на пляже.

Теперь гости курорта, пойманные за непристойным занятием, будут обязаны заплатить штраф в размере 750 евро (около 70 тысяч рублей по нынешнему курсу), в то время как раньше правонарушение обошлось бы им в 300 евро (всё ещё значительные 28 тысяч российских рублей). 

Однако пока остаётся неясным, как именно дежурные спасатели будут выявлять нарушителей, совершивших «физиологическое опорожнение в море и на пляже».

Предложение коснётся не только людей, но ещё и собак, которых призывают держать подальше от воды и только на специально отведённых для них пляжах.  

Отмечается, что предложение городского совета ещё не получило статус закона, так как сначала оно должно пройти через общественные обсуждения.

В случае одобрения инициативы, нацеленной на сохранение частоты побережья Коста-дель-Соль, жёсткие штрафы коснутся 25 пляжей муниципалитета Малага, которые особенно популярны среди британских туристов.  

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