Швеция станет первой в Европе «некурящей» страной

В этой стране сигареты курят только 5,6% населения.

Швеция с самым низким показателем курения в Евросоюзе близка к тому, чтобы объявить себя «свободной от табачного дыма». Такой статус присваивается стране, в которой ежедневно курят менее пяти процентов населения.

Причины такого успеха могут быть разными: многие эксперты отдают должное десятилетиям специальных кампаний и борьбе правительства с курением, в то время как другие указывают на широкое распространение «снюса» – бездымного табачного изделия, которое запрещено в других странах ЕС, но продается в Швеции в качестве альтернативы сигаретам.

Какой бы ни была причина, 5%-й рубеж теперь в пределах досягаемости. По данным агентства Евростат, в 2019 году только 6,4% шведов старше 15 лет курили ежедневно. Это самый низкий показатель в ЕС (и намного ниже среднего показателя по остальной части Евросоюза в 18,5%).

Данные Агентства общественного здравоохранения Швеции показывают, что с тех пор уровень курения продолжает снижаться, достигнув 5,6% в прошлом году.

«Нам нравится вести здоровый образ жизни, я думаю, в этом причина», – говорит жительница Стокгольма Карина Асторссон.

Она добавила, что курение никогда не интересовало ее, потому что ей не нравится табачный дым, и она хочет заботиться о своем теле.

Швеция и раньше была лидером в плане отказа от курения. 20 лет назад в стране уже отметили самый низкий процент курильщиков среди населения, хотя тогда средний процент курильщиков составлял 20 %.

Во Франции с 2014 по 2019 резко снизился уровень курения, но этот успех приостановился в разгар пандемии COVID-19 (считается, что из-за стресса люди снова принялись курить). Около трети людей в возрасте от 18 до 75 лет во Франции заявили, что курили в 2021 году, что немного больше, чем в 2019 году. Около четверти населения там курят ежедневно.

Швеция твердо вознамерилась искоренить сигареты из жизни своих граждан – и там утверждают, что это привело к целому ряду преимуществ для здоровья, включая относительно низкий уровень заболеваемости раком легких.

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«Мы первыми ограничили курение в общественных местах, сначала на школьных площадках и внешкольных центрах, а затем в ресторанах, уличных кафе и общественных местах, таких как автобусные остановки. Параллельно важную роль сыграли налоги на сигареты и строгие ограничения на рекламу этих продуктов», – Ульрика Арехед, генеральный секретарь Шведского онкологического общества.

В стране с населением 10,5 миллионов человек все реже можно увидеть курящего человека. Курение запрещено на автобусных остановках и железнодорожных платформах, у входов в больницы и другие общественные здания. Как и в большинстве стран Европы, курение здесь запрещено в барах и ресторанах, но с 2019 года запрет на курение в Швеции распространяется и на зоны отдыха на открытом воздухе.

ВОЗ объясняет снижение уровня курения в Швеции удачной комбинацией мер по борьбе против табака, включая информационные кампании, запреты на рекламу и «поддержку в прекращении курения» для тех, кто хочет бросить курить. Тем не менее, агентство отметило, что табак в Швеции употребляет более 20% взрослого населения – если считать не только сигареты, а снюс и другие табакосодержащие продукты. А это вполне соответствует среднему мировому показателю.