Сибирский повар исследовал старинные местные блюда и разработал свое меню

Тобольский шеф-повар Сергей Спиридонов погрузился в рецепты вековой давности и на основе них создал свое меню.
Спиридонов в своих блюдах использует уникальные местные продукты, характерные для северного климата.
К примеру, в меню ресторана «Дворцовая», где работает повар, он ввел нельму слабой соли (на фото вверху), которую подают к столу с редисом и соусом из томатов. Среди других блюд, разработанных Спиридоновоым – сугудай, блюдо из свежей рыбы, распространённое на севере России среди коренных народов Севера.
Тобольский шеф-повар подает сугудай из муксуна с соусом тайгер-милк (соус готовится из смеси апельсинового сока, имбиря, чеснока, лайма, кунжутного масла) на сибирский лад.
Кроме того, среди его сибирских блюд – два вида шаньги. Шаньга — открытые пирожки, которые издавна пекли в Сибири с разными начинками.
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