Скандал на борту: пассажир круизного лайнера уверяет, что в его теле поселился паук

Но возможно ли это?

Недавно в сети стала вирусной история о пассажире круизного судна, который рассказал, что его укусил паук-волк, который затем отложил яйца в палец его ноги. Однако эта история вызвала критику со стороны экспертов, которые утверждают, что это попросту невозможно.

Сообщается, что пассажир круизного лайнера по имени Колин Блейк обратился за медицинской помощью к бортовому персоналу: его палец на ноге опух и покраснел после посещения Марселя.

Зараженный палец пассажира круизного лайнера Фото: Colin Blake

При проколе пальца выделялся гной. Мужчину лечили антибиотиками. По словам Блейка, медицинский персонал сказал ему, что пятна в гное, похожие на чайные листья, скорее всего, являются паучьими яйцами, попавшими туда в результате укуса.

Через четыре недели после укуса Блейк сказал, что врачи заметили в его ноге «инородное тело», которое, по его словам, позже было идентифицировано как паук, который «выбирался наружу и проедал себе путь из пальца ноги».

«Одно из паучьих яиц не было вымыто и, должно быть, вылупилось», – Колин Блейк.

Реклама

Сара Гудакр, профессор эволюционной биологии и создательница приложения для идентификации пауков Spider in da House, заявила, что пауки не откладывают яйца в чужих организмах.

«Абсолютно не беспокойтесь о том, что паук может прийти к вам в гости и отложить яйца. Вся эта история не имеет никакого биологического смысла», – сказала Гудакр.

Она добавила, что врачи часто ошибочно принимают царапины и порезы за укусы пауков. Гудакр считает, что более вероятно, что неотложная медицинская помощь Блейку была вызвана инфекцией раны, не связанной с пауком.

«Много чего в мире может вызвать такую инфекцию. Но история о пауке к этому случаю абсолютно не подходит», – Сара Гудакр.

Как пауки-волки выхаживают детенышей? История про паука-волка, который отложил яйца прямо в ногу человеку, не слишком похожа на правду из-за особенности этих пауков. Обычно самка после спаривания откладывает яйца в кокон из паутины, которому она старательно придает шарообразный вид, наматывая все новые и новые слои. Этот клубок самка не оставляет в укромном месте, а носит на себе (он прикрепляется на кончик брюшка к прядильному органу), пока паучата не начнут вылупляться – то есть 2-3 недели.

Эксперт также поставила под сомнение идентификацию паука, которая, по ее словам, может быть непростой задачей даже для специалистов. В этой истории виновником травмы мужчины был назван «перуанский паук-волк», но Гудакр говорит, что такого вида не существует.

«Я понятия не имею, откуда они это взяли. Пауков-волков, членов семейства Lycosidae, можно найти в Европе, но их яд безвреден для человека», – говорит Гудакр.

А вот подтвержденный случай: паук-скакун поселился в ухе женщины и даже устроил там гнездо.