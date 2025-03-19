Скандал в Сочи: санаторий отказался заселять инвалида из-за собаки-поводыря

Мужчина обратился в Прокуратуру Краснодарского края в поисках правды.

Российскому туристу отказали в размещении в санатории в Сочи из-за собаки-поводыря, сославшись на то, что не принимают постояльцев с животными. Инвалид по зрению, чье имя осталось неназванным, был вынужден обратиться в местную прокуратуру.

В итоге жалоба туриста была удовлетворена. В прокуратуре Адлерского района провели проверку и установили, что закон квалифицирует собак-поводырей не как домашних животных, а «техническое средство реабилитации».

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Это значит, что отказав незрячему гостю в размещении с животными, руководство санатория нарушило российское законодательство. В оздоровительном центре с заключением прокуратуры в итоге согласились и разрешили гостю заселиться со своим хвостатым компаньоном.