Сколько человек нужно для основания колонии на Марсе?

Ученые считают, что достаточно всего 22 землян.

Для того, чтобы основать колонию на Марсе, достаточно всего 22 человек. К такому выводу пришли авторы нового исследования, размещенном на сервере препринтов arXiv.

Группа ученых разработала модель для имитации колонии, основанную на высокоэффективной работе команд людей в изолированной среде с высоким уровнем стресса, например, в Арктике или на Международной космической станции. Они провели эксперимент в группах людей с разными психологическими характеристиками (невротической, реактивной, социальной или приятной), изменяя число участников от 10 до 170.

Исследование длилось 28 дней, и за это время его организаторы пришли к выводу, что группа для колонии должна состоять минимум из 22 человек. Этого было бы достаточно для поддержания жизнеспособного размера популяции и управления всеми функциями колонии. При этом люди с «приятными» чертами имели бы больше шансов на выживание, а с невротическими – умирали бы чаще остальных.

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Несколько лет назад были опубликованы результаты другого исследования под названием «Минимальное количество поселенцев для выживания на другой планете». В нем утверждалось, что для колонизации Марса необходимо как минимум 110 человек.

Главным в идее авторы назвали фактор совместного использования, «который позволяет немного сократить затраты времени для каждого, если, например, деятельность касается строительства объекта, который может совместно использоваться несколькими людьми».