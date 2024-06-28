Сколько длится самый короткий в мире перелёт?

Переместиться между двумя островами Шотландии можно только на пароме или самолёте, но зачастую выбирать водный путь слишком опасно.
Самый короткий в мире коммерческий рейс длится всего полторы-две минуты. Рекорд принадлежит перелёту между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей в Шотландии, которые являются частью архипелага Оркнейские острова.
Несмотря на то, что рейс популярен среди туристов (особенно летом), для жителей архипелага перелёт является чуть ли не единственной возможностью преодолеть расстояние в 2,8 км между островами. Второй способ – это путешествие на пароме, которому погодные условия не всегда благоволят.
Рейс был запущен в 1967 году и с тех пор выполняется шотландской национальной авиакомпанией Loganair. Полёт совершается небольшим британским самолётом Britten-Norman Islander, рассчитанным всего на восемь мест и одного пилота.
Обычно рейс может длиться до 120 секунд, но один из пилотов ранее продемонстрировал особую хватку и совершил перелёт за 53 секунды. Важно помнить, что в случае неблагоприятных погодных условий рейс может продлиться до 3 минут, что всё ещё является рекордом.
Архипелаг Оркнейские острова располагается на северо-востоке от Шотландии и включает в себя более 70 крупных и мелких островов. Самой большой территорией архипелага является остров Мейнленд с населением более 15 тысяч человек. На северных островах Уэстрей и Папа-Уэстрей постоянно проживают около 600 и 90 человек соответственно.
Самый короткий в мире рейс часто подвергается критике со стороны защитников окружающей среды из-за большого выброса парниковых газов, которые выделяются во время перелётов. Однако у жителей Уэстрея и Папа-Уэстрея зачастую просто нет выбора. Шотландское правительство выделяет субсидии на рейсы для резидентов архипелага, а вот туристам, желающим испытать кратчайший в мире полёт на самолёте, придётся заплатить.
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