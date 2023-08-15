Сколько стоят самые дорогие суши в мире?

Ресторан «Суши Киримон» в Осаке добавил в свое меню вкусные (и очень дорогие) порции суши.

Японский ресторан «Суши Киримон» включил в меню сет «Кивами Омакасе», состоящий из 20 суши, стоимостью 350 тысяч иен – больше 2400 долларов, или 240 000 рублей по нынешнему курсу. Это делает блюдо самым дорогим сетом суши в мире.

Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году шеф-поваром Анджелито Аранетой, чье блюдо из пяти нигири (суши из риса, не путать с онигири – прим.редакции), украшенных бриллиантами и обернутых в 24-каратное золото, обошлось покупателям в 91 800 филиппинских песо, или 1978 долларов.

Суши-рекордсмены, с которыми ресторан попал в Книгу рекордов Гиннесса, готовятся с использованием традиционных техник и методов. Специально для сета тщательно подбирали натуральные ингредиенты со всей Японии. Ресторан создал это блюдо для популяризации васёку (традиционной, «домашней» японской кухни), говорится в сообщении Книги рекордов Гиннесса.

Для создания сета «Кивами Омакасе» используются разные ингредиенты: икра белуги, тихоокеанский голубой тунец, кета, большой рифовый кальмар, морской угорь, сушеная икра кефали, мясо морских ежей, грибы мацутакэ, креветки, мясо кита и черный трюфель.

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Рис, используемый для нигири, поступает из префектуры Акита, расположенной на северо-западной стороне Хонсю, а рис, используемый в суши-роллах, представляет собой смесь риса Акита и риса Цуяхимэ из префектуры Ямагата.

Некоторые ингредиенты поступают из-за пределов Японии, например, грибы мацутакэ везут из Китая, черные трюфели – из Италии, а китовое мясо приходится доставлять из северной части Атлантического океана.

После того, как все суши собраны на тарелке, в качестве последнего штриха добавляется посыпка из сусального золота.