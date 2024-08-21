Скончалась самая старая женщина в мире

Мария Браньяс Морера из Испании покинула этот мир в возрасте 117 лет и 169 дней.

Супердолгожительница скончалась 19 августа «мирно во сне», сообщила её семья в социальных сетях.

Мария Браньяс Морера родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года, но в возрасте восьми лет переехала с семьей в Каталонию. Последние 20 лет своей долгой жизни Морера провела в испанском доме престарелых Residencia Santa Maria del Tura города Олот. Женщина была замужем и родила троих детей, пережила Гражданскую войну в Испании, мужа и единственного сына.

Морера ранее признавалась, что не делала «ничего особенного, чтобы достичь такого возраста» – несмотря на внушительный возраст, женщина не жаловалась ни на физическое, ни на эмоциональное здоровье, сохраняла позитивный настрой, а из проблем отмечала только трудности при передвижении и частичную потерю слуха. Однако незадолго до смерти долгожительница сказала семье, что чувствует слабость и понимает, что её время подходит к концу.

«Однажды я уйду отсюда. Я больше не буду пить кофе, есть йогурт, гладить свою собаку. Я также оставлю свои воспоминания, свои размышления и перестану существовать в этом теле. В какой день, я не знаю, но это очень близко, этот долгий путь закончится», – гласит предсмертный пост женщины.

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Учёные, которые изучали феномен долголетия Мореры, пришли к выводу, что её клетки в целом склонны стареть медленнее – словно она выиграла генетический джекпот, помноженный на здоровый образ жизни. Анализы женщины, взятые несколько лет назад, показали, что у неё низкий уровень жира и сахара в крови, и в целом её клетки примерно на десять лет моложе её реального возраста, хоть к тому времени их изношенность уже стала заметна.

В 2023 году Морера была признана самой старой из ныне живущих людей, получив этот титул после смерти Люсиль Ракон (сестры Андре), которая скончалась 17 января 2023 году в возрасте 118 лет. Абсолютный же рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 122 года – хотя злые языки болтают, что долгое время женщиной могла притворяться её дочь. А вот самым пожилым мужчиной из когда-либо зарегистрированных был признан японец Дзироэмон Кимура — он прожил 116 лет и 54 дня.

После смерти Мореры самым старым человеком в мире становится 116-летняя японка Томико Итоока, любительница пеших прогулок и паломнических миссий, которая ещё в столетнем возрасте браво взбиралась по многочисленным ступеням к храмам без трости.