Слоненок неделю скитался среди тигров в поисках погибшей матери

Животное поймали для передачи в другое стадо.

В Индии осиротевший слоненок неделю скитался среди тигров в поисках матери. Об этом сообщает CNBC TV 18.

Двухлетний слоненок остался один после того, как десять слонов из одного стада погибли, наевшись зараженного зерна. Выжить смогла лишь одна взрослая особь и два детеныша. Маленькую самку слона заметили местные жители — она была голодна, измучена и громко кричала. Люди сняли несколько видео с ней и отправили их в департамент лесного хозяйства.

Как оказалось, сирота ушла на поиски матери и прошла около 80 километров по деревням, холмам и рисовым полям. Часть дороги слоненка вела по опасной территории, где живут тигры. Узнав о детеныше, ветеринары объявили спасательную операцию, в которой участвовали стрелки (для выстрела дротиком со снотворным), несколько специалистов и четыре взрослых слона, обученных для таких случаев. Во время операции спасатели смогли напоить и накормить слоненка, чтобы он не умер от голода.

В итоге сироту удалось поймать. Понадобилась небольшая доза снотворного, чтобы транспортировать животное в безопасное и почти безлюдное место. Сейчас для детеныша ищут новое стадо, к которому он сможет присоединиться.

Реклама