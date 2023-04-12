Слониха научилась очищать бананы от кожуры, увидев, как это делают люди: видео

Она справляется с этим виртуозно.

Азиатская слониха по имени Панг Пха, проживающая в Берлинском зоопарке, научилась очищать бананы перед тем, как съесть их. Сотрудники зоопарка сообщили об этой уловке животного исследователям, и те приехали, чтобы лично посмотреть, как Панг Пха это делает.

Когда слонихе давали полностью желтые или зеленые бананы, Панг Пха ела их целиком, что является нормальным поведением для слонов. Она также воздерживалась от употребления коричневых бананов. Но когда ей давали желтые бананы с коричневыми пятнами, она начинала их чистить. Панг Пха разламывала хоботом банан, вытряхивала мякоть и выбрасывала кожуру.

«Мы обнаружили уникальное поведение. Этот трюк делает уникальным сочетание факторов: мастерство, скорость, индивидуальность и предположительно человеческое происхождение, а не один поведенческий элемент», – Майкл Брехт, исследователь из Берлинского университета.

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Похоже, что Панг Пха уловила это поведение, наблюдая за ее опекунами, которые кормили ее очищенными бананами. Но чистить бананы, кажется, редкое умение в мире слонов, и ни один другой слон в Берлинском зоопарке не перенял его.

Исследователи заметили, что Панг Пха, кажется, стесняется демонстрировать свое умение, когда есть бананы в группе сородичей. Она съедает большинство из бананов целиком, а один оставляет, чтобы очистить и съесть позже. По словам исследователей, Панг Пха не только может чистить бананы, но и делает это быстрее, чем люди.

Слоны обладают действительно впечатляющими когнитивными способностями. На прошлой неделе отдельная группа ученых сообщила, что слоны могут быть единственными животными, не относящимися к приматам, которых можно считать «самоодомашненными», что означает, что они эволюционировали сами по себе, проявляя сниженную агрессию и сильное социальное поведение.