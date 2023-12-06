Слоны растоптали автомобиль в Малайзии – так они отомстили за слонёнка

Животных взволновал сбитый слонёнок.

Стадо из пяти диких слонов растоптало автомобиль на 55-м километре шоссе Восток-Запад в Малайзии, сообщила Королевская полиция страны. Отмечается, что животные впали в ярость после того, как машина сбила слоненка, вышедшего на дорогу.

Согласно заявлению полиции города Герик на Малайском полуострове, автомобилем белого цвета Perodua Axia управлял 48-летний мужчина. Вместе с ним в салоне находилась жена и 23-летний сын. Семья ехала по главной автомагистрали с острова Пинанг в северо-восточный прибрежный штат Тренгану. Как сообщила полиция, на дороге была плохая видимость из-за дождя и тумана, поэтому водитель не успел затормозить, когда увидел слоненка.

Заметив, что слоненок пострадал, пять слонов бросились к машине и начали ее топтать. Затем стадо покинуло место инцидента – они успокоились после того, как слоненок поднялся на ноги. Полиция Герика не уточнила, находились ли трое членов семьи в машине во время инцидента, но в заявлении полиции не сообщается о смертельных случаях или серьезных травмах.

На предоставленных фотографиях видны значительные повреждения автомобиля спереди и сбоку, боковые двери проломлены. Все окна также были разбиты.

Власти не предоставили дополнительную информацию о состоянии слоненка.

Фото: Royal Malaysia Police

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По словам защитников природы, в результате быстрого развития автомагистралей в Малайзии дикие слоны по всему полуострову потеряли большую часть лесного покрова, что вынудило многих выходить на дороги в поисках еды.

В 2017 году на обочине шоссе был обнаружен мертвым слоненок, по-видимому, тоже сбитый автомобилем, водитель которого наверняка превысил допустимую скорость.

Сообщается также о других столкновениях со слонами на нескольких автомагистралях.

В мае 2022 года одинокий взрослый слон был замечен идущим по шоссе тоже в районе Герика. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как слон бредет мимо растерянных водителей.

А в 2020 году обеспокоенный взрослый слон растоптал машину, которая ехала по тому же шоссе, что и в последнем инциденте. Скорее всего, слон запаниковал после того, как несколько транспортных средств начали ему сигналить.