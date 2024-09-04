Слушателей «Европы Плюс» ждёт самый масштабный «LIVE TOUR – Суперсезон»

Eminem, Thirty Seconds To Mars, Martin Garrix... Что объединяет этих мировых суперзвезд? Суперсезон мирового LIVE TOUR «Европы Плюс»!

Осенью каждый сможет отправиться на супершоу по всему земному шару. И шансы на победу по-настоящему велики: радиостанция исполнит мечту 30 счастливчиков.

Каждый осенний месяц радиостанция будет разыгрывать по 10 путевок в музыкальное приключение мечты. «Европа Плюс» подарит по-настоящему беззаботное и яркое путешествие по системе «всё включено»: перелёт, проживание и билеты на шоу — обо всём позаботится радиостанция.

В сентябре у каждого слушателя есть возможность получить заветные билеты в Стамбул на концерт Thirty Seconds To Mars и под жарким турецким солнцем зажечь под песни Джареда Лето. В октябре ещё 10 везунчиков полетят в Дубай на dj-сет Мартина Гаррикса. А в ноябре «Европа Плюс» разыграет в проекте «LIVE TOUR – Суперсезон» 10 путешествий в Саудовскую Аравию на концерт обладателя 15 премий Грэмми и Оскара — легендарного хип-хоп артиста Eminem!

Александр Энгельгард, директор эфира «Европы Плюс»: «Музыка не знает границ, и не имеющий аналогов суперсезон мирового LIVE TOUR — яркое тому подтверждение. В новый радиосезон мы входим с размахом! Слушателей ждёт ещё больше топовых шоу, крутых подарков и ярких впечатлений. И, конечно, больше хитов! Больше музыки!»

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Весь год «Европа Плюс» дарит билеты на шоу главных хитмейкеров современности. Их голоса звучат в наушниках и колонках миллионов слушателей, а турне с нетерпением ждут в каждой точке планеты. Участники кругосветного LIVE TOUR «Европы Плюс» уже побывали на выступлениях Tiesto, Armin Van Buuren, Bebe Rexha, Coldplay, Måneskin, Дуа Липы, P!NK и других топовых артистов в Бразилии, Объединённых Арабских Эмиратах, Испании и Швеции.