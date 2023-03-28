Смертельно опасная инфекция распространяется в США через глазные капли

Погибли уже три человека.

Несколько недель назад Центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили о запрете использования ряда популярных марок глазных капель. Причиной оказалось распространение посредством них смертельно опасной инфекции. Тогда из-за нее погиб один человек, но сейчас стало известно о ещё двух смертях.

К середине марта уже у 68 пациентов в 16 штатах США были диагностированы инфекции, вызванные редким лекарственно-устойчивым штаммом синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa). Сообщается, что восемь человек потеряли зрение, еще в четырех случаях потребовалось хирургическое удаление по крайней мере одного глаза.

Что объединяло большинство участников вспышки? То, что они использовали глазные капли EzriCare Artificial Tears без консервантов. Капли производятся индийской фармацевтической компанией Global Pharma.

Синегнойная палочка – известный представитель бактериального царства широкого профиля, способный процветать практически везде, от топлива для реактивных двигателей до дистиллированной воды. Палочка может покрывать себя биопленкой и прятаться от обычных дезинфицирующих средств – благодаря этому она является особенно стойким загрязнителем во многих медицинских учреждениях.

Реклама

Конкретный штамм патогена, ответственный за вспышку, является новым для США. Форма P. aeruginosa, устойчивая к антибиотику карбапенему (CRPA), содержит два дополнительных фермента (обозначаемые VIM и GES), которые еще больше усиливают его защиту, делая безвредными для бактерии широкий спектр β-лактамных антибиотиков, поэтому инфекция особенно трудно поддаётся лечению.

В одном тематическом исследовании рассказывается история 72-летнего пациента, у которого наблюдалась постоянная инфекция и потеря зрения на правый глаз. После выявления резистентного штамма как в его глазу, так и в глазных каплях медицинские специалисты прописали ежечасные дозы целевых антибиотиков. Несмотря на несколько недель лечения и умеренное улучшение, инфекция у пациента сохраняется, и его зрение ещё не вернулось.

В сентябре прошлого года 68-летней женщине из Майами пришлось удалить инфицированный правый глаз после того, как она купила глазные капли, чтобы уменьшить раздражение, вызванное использованием контактных линз.

Связь между глазными каплями и инфекцией была установлена только в январе, когда в клинике пациентке посоветовали прекратить лечение – тогда от Центра по контролю и профилактике заболеваний впервые стало известно о вспышке. Пациентка, ставшая официально слепой, подала в суд на производителя, дистрибьюторов и поставщика медицинских услуг.

Как бактерии погубили древнейшие цивилизации читать

Дистрибьюторы EzriCare в США утверждают, что, несмотря на отсутствие тестов, подтверждающих связь между их глазными каплями и вспышкой, они сняли продукт с рынка. Global Pharma Healthcare также выпустила добровольный отзыв по рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, основанной на списке нарушений, включающем неадекватное микробное тестирование.

Появление варианта с гвианской бета-лактамазой расширенного спектра действия (GES) служит ярким примером того, как супербактерии способны изменить «медицинский ландшафт», отмечают врач. Инфекции, которые когда-то считались обычным делом, все чаще будут приводить к экстремальным случаям, включающим инвалидность и смерть, поскольку становится все труднее найти методы сдерживания устойчивых ко многим антибиотикам инфекций. И эксперты обеспокоены, что очаги новых патогенов будут быстро расширяться.