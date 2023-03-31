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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Смертельно опасный грибок впервые заразил человека

Фото: Wikipedia.org

Chondrostereum purpureum

Это произошло в Индии.

В Индии впервые в мире зафиксировали случай заражения человека грибком, смертельно опасным для растений. Им стал 61-летний миколог из города Калькутта, пишет Science Direct.

Мужчина обратился к врачу с симптомами, как при гриппе: у него был сильный кашель, хрипота, усталость и затруднения при глотании. Ученого насторожило то, что в таком состоянии он находится целых три месяца, хотя хронических заболеваний или иммунодефицита у него не было.

Во время осмотра врач заметил в трахее мужчины абсцесс. Он отправил образец гноя в лабораторию, где специалисты с удивлением констатировали, что пациент заражен грибком вида Хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). До последнего времени этот грибок поражал только растения — вызывал у них болезнь  «серебряный лист». 

«Серебряный лист» — грибковое заболевание древесины и листьев некоторых деревьев: яблони, сливы, абрикоса и вишни. Оно часто приводит к гибели растений. Грибок распространяется воздушными спорами, заражая новые участки древесины через трещины в коре.

Вероятней всего, житель Индии заразился необычной для человека инфекцией во время работы. Он много контактировал с плесенью, дрожжами и грибами.

В то же время, врачи признали, что этот случай вызывает у них опасения: оказывается, болезнь может поражать и людей, причем не только страдающих от проблем с иммунитетом, но и здоровых. 

Они отметили, что глобальное потепление может привести к распространению новых грибковых заболеваний. Потепление ускоряет число мутаций, а это может способствовать приспособлению грибков к выживанию в человеческом организме и повысить их устойчивость к лекарствам.

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