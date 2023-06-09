Смертельный инцидент с акулой не повлиял на спрос на туры в Хургаду

Туроператоры и турагентства не отмечают снижения интереса российских туристов к Египту после нападения акулы на человека в Хургаде.

«Пока мы не видим падения спроса, все идет своим чередом, отказов нет. К сожалению, такие происшествия случаются, никто от них не застрахован. Египетская сторона приняла все необходимые меры, усилила охрану побережья», – отметил член правления Российского союза туриндустрии и заместитель генерального директора компании «Тез Тур» Владимир Каганер.

По его словам, туроператор предупредил туристов о необходимости соблюдать меры безопасности: в частности, не заплывать далеко, за пределы разрешенной зоны купания.

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«История российских чартеров в Египет насчитывает 28 лет. За это время произошло не более 20 случаев нападения акул с десятью погибшими. По опыту знаю, что одно такое происшествие проходит, как правило, без последствий для рынка. Люди, конечно, волнуются, но заметного падения спроса не бывает. Если происходит повторное нападение, причем со смертельным исходом, то спрос падает на 20-25% и на его восстановление нужно уже гораздо больше времени. Снизятся и цены», – Алексан Мкртчян, гендиректор сети турагентств «Розовый слон».

Мкртчян напомнил, что туристы вправе отказаться от забронированной поездки в Египет, но со штрафными санкциями.

8 июня в результате нападения акулы у пляжа Dream Beach погиб гражданин России. Трагедия произошла около 14:30 по местному времени. Местные на лодке пытались помочь мужчине, но не сумели этого сделать. Девушка, плывшая рядом, смогла спастись. В момент нападения россиянин занимался снорклингом – плаванием с маской и ластами на поверхности воды.