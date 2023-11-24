Смертность от кори выросла на 43% всего за год

Это связано с существенным снижением вакцинации.

В период с 2021 по 2022 год число случаев, смертность и вспышки кори резко возросли во всем мире, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Новое исследование выявило 18-процентный рост предполагаемого числа случаев кори в период с 2021 по 2022 год. Это увеличение примерно с 7,8 миллиона случаев до 9,2 миллиона. Смертность от кори во всем мире выросла на 43%, с 95 000 в 2021 году до 136 200 в 2022 году.

Число стран, сообщивших о «крупных или разрушительных вспышках» кори, подскочило с 22 в 2021 году до 37 в 2022 году, что означает рост на 68%.

«Рост вспышек кори и смертности ошеломляет, но, к сожалению, не является неожиданным, учитывая снижение уровня вакцинации, которое мы наблюдаем в последние несколько лет. Случаи кори в любом месте представляют риск для всех стран и сообществ, где люди недостаточно вакцинированы. Срочные целенаправленные усилия имеют решающее значение для предотвращения заболевания корью и смертности от нее», – Джон Вертефей, директор глобального отдела иммунизации CDC.

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ВОЗ и ЮНИСЕФ отслеживают количество доз вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR), вводимых во всем мире каждый год, и делят это число на общую численность детей в возрастной группе, которой рекомендовано сделать прививку.

В период с 2000 по 2019 год охват вакцинацией первой дозой MMR вырос с 72% до 86% во всем мире. (Одна доза вакцины MMR защищает от кори на 93%, а две дозы – на 97%.). Но в 2020 году, когда разразилась пандемия COVID-19, охват упал до 83%, а в 2021 году опустился до 81%. Глобальный охват увеличился до 83% в 2022 году, поскольку некоторые страны оправились от последствий пандемии, но в странах с низкими доходами уровень вакцинации продолжал падать.

С 2019 по 2021 год охват в странах с низкими доходами упал с 71% до 67%, а затем до 66% в 2022 году. Из 22 миллионов детей, пропустивших первую дозу вакцины MMR в 2022 году, более половины проживают в 10 странах: Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане и Филиппинах.

Корь (Morbilli) – это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

«Отсутствие восстановления охвата вакцинацией против кори в странах с низкими доходами после пандемии является сигналом тревоги для действий. Дети повсюду имеют право на защиту с помощью спасительной коревой вакцины, независимо от того, где они живут», – говорит Кейт О'Брайен, директор ВОЗ по иммунизации.

По данным CDC, во всем мире охват второй дозой вакцины MMR составил 74% в 2022 году. Охват как первой, так и второй дозой должен достичь 95%, чтобы защитить сообщества от вспышек кори.