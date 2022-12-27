Смертоносная черная мамба проникла в дом жителей ЮАР и спряталась под рождественской елкой

Не самый лучший подарок к празднику.

Черная мамба (Dendroaspis polylepis) – ядовитая змея, широко распространенная в Африке, пробралась в домовладение в ЮАР и притаилась под рождественской елкой. Изначально ее заметил садовник – еще где-то на улице. Увидев змею, тот испугался и отошел подальше. А змея чуть позже проскользнула внутр дома – дверь-то была открыта.

Хозяева дома позвонили в службу отлова змей, на вызов приехал опытный ловец Ник Эванс. Он обнаружил черную мамбу, свернувшейся под рождественской елкой, схватил рептилию щипцами, а потом придавил у основания головы и сделал фото.

«Санта оставил мне ранний рождественский подарок. Это не первый случай, когда змея появляется на празднике. Семья была шокирована, как вы можете себе представить. Это одно из самых забавных мест, где я находил мамбу. Я уверен, что многие из вас, читающих это, придумали шутки по поводу этого сценария», – написал Эванс в соцсетях.

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Черные мамбы – одни из самых опасных змей, известных человеку. Всего один укус высвобождает быстродействующий нейротоксин, который может убить человека за 20 минут, отключив его нервную систему.

Эти змеи обитают в полузасушливых районах центральной, восточной и южной части Африки – главным образом в саваннах и редколесьях. Длина змеи может превышать три метра, что делает ее второй по величине ядовитой змеей после королевской кобры. Это также одна из наиболее быстрых змей в мире, на коротких дистанциях развивающая скорость свыше 11 км/час.

Черная мамба Фото: World Leaks / flickr.com

Черные мамбы питаются небольшими теплокровными животными, в том числе грызунами, даманами, галаго и летучими мышами, а также птицами. Вопреки названию, доминирующий цвет змеи не чёрный. Большинство особей имеет тёмно-оливковую, оливково-зелёную, серовато-коричневую окраску с металлическим блеском.

Несмотря на свою смертоносность, змея при встрече с человеком делает попытки избежать контакта. Она замирает в надежде, что ее не заметят и пройдут мимо, либо старается так же незаметно улизнуть. И лишь при неизбежной встрече змея становится агрессивной. Опираясь на хвост, она приподнимает переднюю часть туловища, уплощает широко разевает пасть, используя эту позу как угрожающий прием. Если и это не помогает, она выполняет серию бросков, целясь в тело или в голову, и мгновенно наносит укус.