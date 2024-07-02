Смеющийся тюлень и одинокий пингвин: самые смешные фото юмористической премии

Героями юмористической премии Comedy Wildlife Awards 2024 в этом году стали бурые медведи, жирафы и даже ленивец-гитарист.
Ежегодный конкурс «Комедия дикой природы» (Comedy Wildlife Awards) в содружестве с компанией Nikon опубликовал лучшие фото участников этого года, присланные настоящему времени.
Нашей редакции особенно понравились снимки разразившегося хохотом тюленя (Pinnidpedia) немецкого фотографа Инго Хаманна, фото-обманка «трёхголового» жирафа (Giraffa camelopardalis) из Южной Африки авторства Джона Маллинью, и изображение трёхпалого ленивца (Bradypus species), самозабвенно играющего на невидимой гитаре от Гарри Коллинза.
Среди лидеров конкурса на данный момент также фото «беседующих» белых медведей, вполне человеческая драма между Антарктическими пингвинами (Pygoscelis antarcticus) и другие.
«Я не могла не рассмеяться, когда увидела эту фотографию на панели своей камеры. Как это похоже на человека. И как ужасно, должно быть, быть третьим лишним», — сказала фотограф Дина Свейнссон про свой снимок пингвинов.
Премия Comedy Wildlife Awards 2024 в этом году отмечает свой десятилетний юбилей. Набор работ ещё продолжается!
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