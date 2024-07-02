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Смеющийся тюлень и одинокий пингвин: самые смешные фото юмористической премии

Фото: ©Ingo Hamann/Nikon Comedy Wildlife Awards / Live Science

Тюлень в Германии

Героями юмористической премии Comedy Wildlife Awards 2024 в этом году стали бурые медведи, жирафы и даже ленивец-гитарист.

Ежегодный конкурс «Комедия дикой природы» (Comedy Wildlife Awards) в содружестве с компанией Nikon опубликовал лучшие фото участников этого года, присланные настоящему времени.   

Нашей редакции особенно понравились снимки разразившегося хохотом тюленя (Pinnidpedia) немецкого фотографа Инго Хаманна, фото-обманка «трёхголового» жирафа (Giraffa camelopardalis) из Южной Африки авторства Джона Маллинью, и изображение трёхпалого ленивца (Bradypus species), самозабвенно играющего на невидимой гитаре от Гарри Коллинза.

Фото: ©Ingo Hamann/Nikon Comedy Wildlife Awards / Live Science
Фото: ©John Mullineux/Nikon Comedy Wildlife Awards / Life Science
Фото: ©Harry Collins/Nikon Comedy Wildlife Awards / Live Science

Тюлень в Германии

Среди лидеров конкурса на данный момент также фото «беседующих» белых медведей, вполне человеческая драма между Антарктическими пингвинами (Pygoscelis antarcticus) и другие.

«Я не могла не рассмеяться, когда увидела эту фотографию на панели своей камеры. Как это похоже на человека. И как ужасно, должно быть, быть третьим лишним», — сказала фотограф Дина Свейнссон про свой снимок пингвинов.

Фото: ©Wendy-Kaveney/Nikon Comedy Wildlife Awards / Live Science
Фото: ©Deena Sveinsson/Nikon Comedy Wildlife Awards / Live Science

Белые медведи (Ursus maritimus)

Премия Comedy Wildlife Awards 2024 в этом году отмечает свой десятилетний юбилей. Набор работ ещё продолжается!

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