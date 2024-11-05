Снижение риска смерти и тревожности: выяснилось, как кошки влияют на наше здоровье

Ученые рассказали о влиянии питомцев на своих хозяев.
Кошки оказывают большое влияние на здоровье своих хозяев — и физическое, и психическое. Об этом говорится в статье портала Medicalxpress.
По данным исследования, у людей, живущих с кошкой в доме, снижен риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. А у пациентов с депрессией и повышенной тревожностью поглаживание или игра с животным уменьшают симптомы расстройства.
Все дело в том, что хозяева кошек обычно рассматривают как членов семьи. Они чувствуют себя не такими одинокими, и уверены, что питомец всегда готов их поддержать.
«В исследовании 1800 владельцев кошек в Нидерландах половина заявила, что их кошка — это их семья. Каждый третий считал свою кошку ребенком или лучшим другом и считал ее преданной, поддерживающей и чуткой», — отмечается в публикации.
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