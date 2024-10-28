авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Собака, гулявшая по пирамиде Хеопса, привела туда друзей

Фото: Unsplash

Видео с тремя животными, гуляющими по достопримечательности, распространилось в сети.

Собака, гулявшая по пирамиде Хеопса, привела туда друзей. Видео с тремя животными на знаменитом сооружении распространилось в сети.

Впервые собаку на пирамиде Хеопса заметил пролетавший над ней парапланерист Алекс Ланг. Он с удивлением обнаружил, что на вершине «чуда света» находилась собака, которая на высоте в 138 метров вела себя очень уверенно и увлеченно гонялась за птицами.

После того, как удивленный спортсмен поделился кадрами увиденного в соцсетях, ролик быстро стал вирусным: пользователи шутили, что Ланг видел вовсе не собаку, а египетского бога Анубиса. Между тем как именно собака забралась на пирамиду Хеопса возрастом около 4,5 тысяч лет, до сих пор остается загадкой.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024