Видео с тремя животными, гуляющими по достопримечательности, распространилось в сети.

Собака, гулявшая по пирамиде Хеопса, привела туда друзей. Видео с тремя животными на знаменитом сооружении распространилось в сети.

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Впервые собаку на пирамиде Хеопса заметил пролетавший над ней парапланерист Алекс Ланг. Он с удивлением обнаружил, что на вершине «чуда света» находилась собака, которая на высоте в 138 метров вела себя очень уверенно и увлеченно гонялась за птицами.

После того, как удивленный спортсмен поделился кадрами увиденного в соцсетях, ролик быстро стал вирусным: пользователи шутили, что Ланг видел вовсе не собаку, а египетского бога Анубиса. Между тем как именно собака забралась на пирамиду Хеопса возрастом около 4,5 тысяч лет, до сих пор остается загадкой.