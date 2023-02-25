Собака с самым длинным языком попала в Книгу рекордов Гиннесса

Знакомьтесь с сеттером по имени Бисби.

Трехлетний сеттер по кличе Бисби попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого длинного языка из всех ныне живущих собак. Его длина составляет 9,49 сантиметра.

Джей и Эрика Джонсона впервые увидели Бисби еще щенком на аукционе, где его продавали, чтобы собрать деньги на благотворительность.

«Когда мы увидели его, то сразу влюбились. В тот же вечер он отправился с нами домой», – говорят Джонсоны.

Вскоре Джонсоны заметили, что у Бисби есть особенность – очень длинный язык.

«Он просто выглядел очень непропорциональным. Бисби выглядел забавно, когда часто дышал, высунув его», – Эрика Джонсон.

«Когда он бегает вокруг, его язык высовывается довольно сильно, и моя жена сказала, что он слишком длинный. Я думал, что это относительно нормально, но она взяла на себя обязательство доказать, что я ошибаюсь, и измерила его язык. Оказалось, он у него рекордно длинный», – говорит Джей.

Эрика говорит, что, когда она отправила фотографию тяжело дышащего Бисби своему отцу и сестре, она поняла, что её щенок может быть рекордсменом.

Язык Бисби измерили во время специально запланированной процедуры – пёс находился под наркозом.

Джей говорит, что у Бисби замечательный нрав, и это самая удивительная собака, которая у него когда-либо была.

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«Он любит ходить за нами повсюду, ему хочется знать, чем мы заняты, и он любит обниматься», – Джей Джонсон.

Когда пёс не преследует своих любимых владельцев, то гоняется за городскими рабочими. Ему нравится лаять на невинных ребят из UPS и Amazon, поэтому хозяева пытаются отучить его лаять на курьеров. Еще Бисби, как настоящий охотничий пёс, любит следить за птицами, плавать и гоняться за шершнями во дворе.

Хотя сеттер любит и ежедневные прогулки, иногда он не может гулять так часто, как ему хочется – всё из-за дисплазии тазобедренного сустава. Однако летом он спокойно меняет долгие прогулки на отдых в бассейне. Тем не менее, несмотря на причуды пса и его уникальный язык, Джонсоны очень гордятся тем, что являются частью жизни их пушистого друга.

Бисби с сертификатом, подтверждающим рекорд Фото: Guinness World Records

«Мы чувствуем, что нам повезло с ним, а ему повезло с нами», – говорят Джонсоны.

До того, как Бисби установил свой рекорд, званием обладателя самого длинного языка обладал сенбернар по кличке Моти из Дакоты. Его длина составляла колоссальные 18,58 см.