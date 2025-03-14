Собака съела 24 носка, стельку и детский комбинезон: ей пришлось делать операцию

Ветеринары из Калифорнии были в шоке, когда обнаружили в желудке пса столько предметов одежды.

7-месячный щенок поставил на уши целую ветеринарную клинику в американском городе Корона вблизи Лос-Анджелеса.

Хозяева бернского зенненхунда по кличке Луна принесли малышку в Центр экстренной помощи животным в Короне из-за плохого самочувствия питомца. Луну тошнило, а ещё живот вздулся и был очень твердым. Ветеринары сделали собаке рентген и обнаружили внутри её желудка целый ворох одежды: 24 носка, резинку и повязки для волос, стельку для обуви, детский комбинезончик и разные куски ткани. Неудивительно, что собаке поплохело!

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Содержимое желудка Луны Фото: Corona Animal Emergency Center/соцсети

По словам врачей, когда они посмотрели рентгеновские снимки Луны у них «просто отвисла челюсть». К счастью, прожорливому щенку смогли помочь. Собаке сделали гастротомию и очистили желудок. Из-за детского комбинезона у Луны развилась кишечная непроходимость – его удалили уже с помощью энтеротомии. Сейчас у неё все хорошо: она восстановилась и уже радостно виляет хвостом, как можно заметить на снимках, которыми врачи поделились в соцсетях.

Ветеринары напомнили владельцам как важно следить за тем, чтобы они не брали в рот ничего лишнего. В случае частой рвоты, отсутствия аппетита, вялости и появления жесткости в области живота, питомца следует немедленно показать ветеринару. Ну и конечно же, не разбрасывать по дому носки!