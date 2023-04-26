Собака спасла 18-летнюю россиянку с инсультом

Пес разбудил девушку лаем, и она успела обратиться за помощью.

В Подмосковье кавалер-кинг-чарльз-спаниель спас свою хозяйку, у которой во сне случился инсульт. Он разбудил девушку лаем, и та успела позвать на помощь, пишет Telegram-канал Baza.

18-летней девушке вечером стало плохо, и она решила лечь спать. Но ее пес принялся громко лаять и разбудил хозяйку. Проснувшись, она поняла, что состояние резко ухудшилось — девушка уже почти не могла разговаривать. Она с трудом сумела позвонить маме, и та вызвала скорую помощь.

Что такое инсульт? Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Его можно диагностировать по нескольким признакам: нарушению речи, искажению лица (у человека появляется асимметрия при улыбке), мышечной слабости в конечностях с одной стороны, резкое ухудшение зрения и сильное головокружение с нарушением равновесия, тошнотой или рвотой Инсультам подвержены люди разного возраста, даже дети и подростки. Они считаются второй из наиболее частых причин смертности в России и мире после ишемической болезни сердца. Ежегодно в России диагностируют около 500 тыс. случаев инсультов, более 100 тыс. человек умирают от них.

Медики обнаружили у пациентки признаки ишемического инсульта: речевые нарушения и паралич левой половины тела. Девушку прооперировали в сосудистом центре Домодедовской больницы, удалив из сосуда головного мозга тромб размером 4 миллиметра.

Сейчас пациентка продолжает лечение в неврологическом отделении. У нее уже восстановилась речь и двигательные функции.

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Время, когда человека можно спасти после инсульта с минимальными рисками для здоровья, составляет всего 4,5 часа. С каждой потерянной минутой возрастает риск смерти и глубокой инвалидизации — потому за помощью нужно обратиться как можно быстрее.

Еще одна история, когда собака спасла человека, недавно произошла в Великобритании, пишет Daily Mail. 64-летний житель Кембриджа Дэвид Линдсей лег спать вечером, но его разбудил щенок. Маленький бульдог разгрыз его палец до такого состояния, что даже сломал его.

Увидев такую картину, жена англичанина начала кричать, и Дэвид проснулся и увидел свою ногу в крови. По его словам, палец был «почти отгрызен»

Оправившись от шока, он понял, что даже не чувствует боли в покусанной ноге: конечность полностью онемела. Врачи диагностировали у мужчины, страдавшего диабетом, нарушение кровообращения. Оказалось, что у него произошла закупорка двух артерий.

Англичанин провел в больнице полторы недели. Медикам удалось спасти его ногу: они отметили, что если бы не собака, пациент скорее всего не успел бы обратиться в отделение, и конечность бы пришлось ампутировать.