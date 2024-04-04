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Собака спасла пятилетнего мальчика, который потерялся ночью в лесу

Фото: Unsplash

Она всю ночь согревала ребенка, проведшего ночь на морозе.

В Приморском крае собака спасла пятилетнего мальчика, который всю ночь провел в лесу на морозе. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) по российскому региону.

По данным канала, вечером во вторник, 2 апреля, ребенок пропал со двора своего дома в поселке Хрустальный. Вскоре к его поискам присоединились кинологи с собаками — им удалось найти мальчика живым.

«Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу он очень замерз. Врачи поставили ему диагноз переохлаждение», — рассказали в Следственном комитете.

Ребенка отвезли в больницу, где медики оказали ему помощь. В региональном Минздраве добавили, что мальчик в сознании, он идет на контакт с врачами. Следователи начали проверку по факту его исчезновения. 

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