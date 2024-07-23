Собиравший ягоды 72-летний пенсионер расправился с медведицей

Животное могло защищать своих детенышей.
В одном из лесов штата Монтана (США) 72-летний мужчина встретился с медведицей гризли, которая неожиданно напала на него. Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, недалеко от города Монтана-Сити. Пенсионер, собиравший ягоды, был серьезно ранен, но смог достать пистолет и несколько раз выстрелить в медведицу, убив ее на месте.
После этого мужчину госпитализировали: его имя, как и степень тяжести травм, на данный момент неизвестны. Между тем специалисты установили, что медведица, скорее всего, защищала своих детенышей. В районе происшествия были установлены камеры для поиска медвежат.
«В зависимости от возраста мы можем оставить их в дикой природе, потому что там у них больше шансов на выживание. Это лучше, чем усыплять их», — отметил представитель Департамента рыбных ресурсов, дикой природы и парков штата Диллон Табиш.
Ранее сообщалось, что в городе Даунивилл (штат Калифорния, США) черный медведь (барибал) вломился к дом к 71-летней Патрис Миллер, убил и съел ее.
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