События в Москве для детей: праздник 1 июня

В День защиты детей в культурно-развлекательном кластере «Остров Мечты» устроят большой праздник для детей — с творчеством, музыкой, подарками и волшебной атмосферой.

На главной сцене весь день будут выступать творческие коллективы. Это будет праздник эмоций, красоты и таланта. Гостей также ждут розыгрыши подарков и билетов в парк развлечений.

Гости смогут принять участие в творческих мастер-классах:

– роспись бейсболок и кепок: создаём свой неповторимый головной убор с красками, пайетками и лентами;

– флюгеры и вертушки: бумажные чудеса, которые оживают на ветру;

– термопринты на футболки и сумки: превращаем обычные вещи в уникальные шедевры с характером! мастер-классы пройдут при участии профессиональных художников и педагогов. Участие бесплатное, все материалы предоставят организаторы.

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Талисманы «Острова Мечты» Дримчики будут ждать гостей, чтобы обниматься, фотографироваться и дарить хорошее настроение.

На протяжении мероприятия всем будут раздавать вкуснейшее мороженое от партнеров мероприятия, Telegram-канала «Москва Сегодня».

Мероприятие бесплатное. Вход свободный. Где и когда: 1 июня с 13:00 до 17: 00, культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты», городской променад, площадь «Москва» (г. Москва, проспект Андропова, д. 1).