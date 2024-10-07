Один из крупнейших отельных комплексов Черноморского побережья Сочи предложил гостям сразиться за ценные призы в telegram-боте.

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«Сочи Парк Отель» запустил игру в Telegram с гарантированными призами. Для участия всем желающим предлагается следить за обновления в официальном telegram-канале, зайти в специальный игровой бот «Сочи Парк Отеля», преодолеть препятствия, спасаясь от маскота Гоши, и выиграть призы.



В ходе подготовки разработчики отрисовали шесть настоящих локаций «Сочи Парк Отеля» – бассейн и центральную площадь, пляж спортивные площадки, ресторан шведской линии «Бриз», Центр красоты и здоровья и даже пул-бар. По пути препятствий игрок получает вопросы про любимый отель и город Сочи. При верном ответе начисляются дополнительные баллы.



Принять участие в игре может любой гость вне зависимости от места, где находится. «Сочи Парк Отель» стал первым из объектов размещения, кто запустил такую игру.