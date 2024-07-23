Сотни человек захотели забрать из приюта матерящегося попугая

Белолобый амазон Пеппер сумел благополучно найти новый дом.

В Нью-Йорке (США) более 400 человек выразили желание забрать попугая по имени Пеппер из местного приюта. Владелица белолобого амазона Пеппера и еще шести попугаев сдала их в приют, объяснив, что больше не может заботиться о птицах. Она предупредила директора приюта Эми Льюис, что Пеппер умеет ругаться матом.

Через несколько дней после того, как Пеппер попал в приют, директор объявила, что попугай ищет новый дом. Она отметила, что «сквернословящий друг» может прогнать нежелательных гостей, но предупредила, что он также способен обругать, например, бабушкин кружок любительниц вязания. В итоге более 400 человек заполнили заявку, чтобы приютить Пеппера.

Через три недели команда приюта выбрала владелицей амазона преподавательницу Тиффани Тернер. Льюис решила, что ее матерящийся серый попугай Шелби станет отличным другом для Пеппера. Амазона уже перевезли в дом новой хозяйки. Она назвала его дамским угодником и рассказала, что ей удалось найти с ним общий язык.

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