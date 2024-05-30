Сотня диких кур устроила нашествие на британскую деревню

Птицы уничтожают сады и огороды местных жителей.

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Около сотни диких кур стали настоящей проблемой для деревни Снеттишем, расположенной в графстве Норфолк, Великобритания. Местные жители страдают от нашествия птиц, которые уничтожают их сады и огороды, а также мешают спать по ночам (громогласно кудахтая). Как сообщают СМИ, особенно тяжело приходится 58-летнему Бену Кингу, которому приходится использовать затычки для ушей, чтобы хоть немного поспать.

Куры приходят в деревню с участка неизвестного человека, который, очевидно, не следит за своим хозяйством. Некоторые жители готовы отблагодарить того человека, который избавит их от этой проблемы. Появление кур привлекло в деревню туристов, которые кормят птиц, тем самым увеличивая количество крыс. Это, конечно, тоже вызывает недовольство местных жителей. Приходской совет обещал решить проблему, однако некоторые жители относятся к курам положительно, считая, что они придают деревне особый шарм.

Ранее сообщалось, что на пляже в провинции Огненная земля (окрестности города Рио-Гранде, Аргентина) обнаружили тысячи морских червей рода Urechis, которых также называют «рыбами-пенисами» из-за характерной формы.