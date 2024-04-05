Сотня сбежавших хаски устроила переполох в торговом центре: видео

Сотрудники заманивали их обратно с помощью куриных ножек.

В Китае 100 хаски сбежали из зоокафе и устроили переполох в торговом центре. Об этом передает South China Morning Post (SCMP).

По данным газеты, в день побега собаки были взволнованы: в кафе пришла их владелица, которая давно не навещала питомцев. Когда женщина ушла, животные улучили момент — один из гостей не закрыл за собой дверь — и рванули на «свободу».

Хаски разбежались по торговому центр и устроили там настоящий хаос. Гоняться за собаками пришлось всему персоналу: одна из сотрудниц привела в кафе нескольких собак, а ее коллега — всех остальных.

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«Нам пришлось дать собакам вкусные куриные ножки», — рассказал работник кафе.

Вскоре видео побега хаски попало в социальные сети и развеселило пользователей. Комментаторы сравнили животных с учениками, выбегающими из школы после уроков, и пожалели, что не стали очевидцами случившегося.