Сотрудник Московского зоопарка скончался после укуса змеи

У 35-летнего Сергея из-за змеиного яда остановилось сердце.

В московском зоопарке произошла трагедия: 35-летний сотрудник Сергей скончался после укуса аспидовой змеи. Она укусила мужчину за палец во время кормежки, как только он открыл дверцу террариума — ему пытались оказать первую помощь (с ним находился помощник), но у Сергея остановилось сердце.

Как отмечают источники издания Baza, противоядия от яда аспидовой змеи не существует, однако сам по себе он не слишком токсичен, что оставляет людям шанс на выживание. Однако у Сергея началась острая аллергическая реакция и в течение пяти минут он скончался от анафилактического шока. Коллеги сразу вызвали мужчине скорую, но когда медики приехали, спасать было уже некого.

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Аспидовые змеи (аспиды) — это общее название нескольких видов ядовитых змей, принадлежащих к семейству Elapidae. К ним относятся кобры, мамбы, тайпаны и другие виды. Эти змеи известны своей агрессивностью и высокой токсичностью яда. Они обитают преимущественно в тропических и субтропических регионах мира, включая Африку, Азию и Австралию.

Ранее ученые пришли к выводу, что цель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сократить число смертей от укусов змей вдвое к 2030 году на данный момент недостижима.