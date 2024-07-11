Сотрудника аэропорта засосало в работающий двигатель самолета

Инцидент произошёл на юге Ирана. Мужчина не выжил.

Механик аэропорта в городе Чехбехар (Иран) погиб во время выполнения технического обслуживания самолёта Boeing 737.

Абольфазл Амири, который трудился в аэропорту на берегу Оманского залива, выполнял плановое обслуживание самолёта, принадлежащего местной авиакомпании Varsh Airline, 3 июля. Воздушное судно перед этим прибыло в аэропорт Чехбехара из Тегерана.

Сообщается, что после завершения обслуживания Амири вернулся в зону безопасности, выстроенную вокруг двигателя, за своим инструментом. В этот момент его засосало в правый двигатель самолёта, который уже был запущен пилотом. Произошло возгорание, на место происшествия выехала спасательная команда аэропорта. Сотрудники смогли потушить пожар, но спасти Амири не удалось. Детали происшествия расследуются.

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Это не первый случай гибели людей после попадания в турбины самолёта – в конце мая подобная смерть постигла мужчину в аэропорту Амстердама, а в начале года также погиб сотрудник аэропорта Монтгомери в США, которого засосала турбина самолёта авиакомпании American Airlines.