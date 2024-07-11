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Сотрудника аэропорта засосало в работающий двигатель самолета

Фото: Jacek Dylag / Unsplash

Инцидент произошёл на юге Ирана. Мужчина не выжил.

Механик аэропорта в городе Чехбехар (Иран) погиб во время выполнения технического обслуживания самолёта Boeing 737.

Абольфазл Амири, который трудился в аэропорту на берегу Оманского залива, выполнял плановое обслуживание самолёта, принадлежащего местной авиакомпании Varsh Airline, 3 июля. Воздушное судно перед этим прибыло в аэропорт Чехбехара из Тегерана. 

Сообщается, что после завершения обслуживания Амири вернулся в зону безопасности, выстроенную вокруг двигателя, за своим инструментом. В этот момент его засосало в правый двигатель самолёта, который уже был запущен пилотом. Произошло возгорание, на место происшествия выехала спасательная команда аэропорта. Сотрудники смогли потушить пожар, но спасти Амири не удалось. Детали происшествия расследуются.

Это не первый случай гибели людей после попадания в турбины самолёта – в конце мая подобная смерть постигла мужчину в аэропорту Амстердама, а в начале года также погиб сотрудник аэропорта Монтгомери в США, которого засосала турбина самолёта авиакомпании American Airlines.

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