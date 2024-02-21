Сотрудники Эйфелевой башни объявили забастовку: доступ туда закрыт

Они хотят добиться изменения к подходу финансирования достопримечательности в преддверии Олимпиады в Париже.

Эйфелева башня, одна из главных туристических достопримечательностей мира, закрылась для туристов в понедельник – после того, как сотрудники объявили забастовку из-за финансового управления памятником.

Профсоюзы эксплуатирующей компании Эйфелевой башни, CGT и Force Ouvriere заявляют, что город, владеющий 99 процентами башни, недооценил затраты и переоценил доходы. Бастующие также намекнули на угрозу забастовки во время Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Оператор башни SETE заранее сообщил на своем сайте, что «посещение памятника в понедельник будет невозможно». К данному моменту об отмене забастовки и открытии Эйфелевой башни для туристов всё ещё не сообщается. Владельцам билетов было рекомендовано проверить сайт перед приходом или отложить посещение. Владельцев электронных билетов попросили проверить свою электронную почту для получения дополнительной информации.

Это уже второе закрытие Эйфелевой башни за два месяца. Профсоюзы раскритиковали оператора SETE за его бизнес-модель, которая, по их словам, основана на завышенной оценке количества будущих посетителей (при этом затраты на содержание обычно занижаются) .

Эйфелева башня – самая известная достопримечательность Парижа – привлекает около семи миллионов посетителей в год, около трех четвертей из которых составляют иностранцы.

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Ожидается, что этим летом число посетителей Парижа увеличится, поскольку французская столица принимает Олимпийские игры.