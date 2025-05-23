Сотрудники тюрьмы в Коста-Рике поймали кота-наркокурьера

Неизвестные прикрепили к животному пакеты с запрещенными веществами.

Сотрудники тюрьмы в Коста-Рике поймали кота, пытавшегося пронести заключенным наркотики — животное заметили на деревьях с загадочными пакетами на спине. Надзиратели сразу почувствовали неладное и поймали кота, который оказался контрабандистом — в привязанных к нему пакетах находились 200 граммов марихуаны и 70 граммов героина.

«Задержанное» животное сняли на видео — и запись быстро разошлась в сети. Министр юстиции Коста-Рики Фиорелла Салазар Рохас предположила, что кто-то обучил кота доставлять наркотики — и это вызывает беспокойство у сотрудников тюрьмы. В настоящее время кота передали ветеринарам, а следователи пытаются выяснить, кто стоит за необычной схемы контрабанды.

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Ранее сообщалось, что сотрудники тюрьмы в канадском городе Абботсфорд (штат Британская Колумбия, около 80 километров к востоку от Ванкувера) поймали во дворе исправительного учреждения голубя-наркокурьера: на птицу был надет маленький рюкзак с запрещенными веществами.