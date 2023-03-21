Совсем скоро в мартовском небе случится парад планет

Это произойдет уже 28 марта.
Для того, чтобы увидеть все планеты сразу, важно находиться в удачном месте. Нужно быть там, где ясное небо и почти плоский горизонт, предупреждают астрономы. Впрочем, если вы пропустите парад планет — это не повод расстраиваться, ведь в этом году он может повториться дважды. Второй раз ожидается уже через месяц, 24 апреля.
Откуда планеты Солнечной системы взяли свои имена?
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