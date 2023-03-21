Совсем скоро в мартовском небе случится парад планет

Это произойдет уже 28 марта.

28 марта (уже в следующий вторник) произойдет необычное астрономическое событие: пять планет Солнечной системы выстроятся в ряд. Их можно будет увидеть с Земли, пишет Science Alert.

По данным астрономов, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в ряд сразу после захода солнца. Самые яркие планеты (Меркурий и Юпитер) можно будет увидеть прямо у горизонта, а Венера будет немного выше. Марс должен быть неподалеку от Луны — но он кажется тусклее других планет, потому разглядеть его может быть непросто.

А для наблюдения Меркурия и Урана, скорее всего, придется использовать телескоп.

Пять планет обычно выстраиваются в ряд не чаще раза в год, потому явление считается редким, но не уникальным. В прошлом году астрономы могли наблюдать в таком положении Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.

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Для того, чтобы увидеть все планеты сразу, важно находиться в удачном месте. Нужно быть там, где ясное небо и почти плоский горизонт, предупреждают астрономы. Впрочем, если вы пропустите парад планет — это не повод расстраиваться, ведь в этом году он может повториться дважды. Второй раз ожидается уже через месяц, 24 апреля.