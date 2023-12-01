Спасенные балтийские нерпы прогуливаются в снегу: очаровательное видео

Кадрами поделился Фонд защиты балтийской нерпы.
Прогулку двух спасенных балтийских нерп под Петербургом сняли на видео. Кадры разместил в своем паблике во «ВКонтакте» Фонд защиты балтийской нерпы.
На записи видно, как пара животных добирается по снегу к водоему.
«Утренняя пробежка Крошика и Шлиссика», — говорится в подписи к ролику.
Первый в России центр по сохранению редких видов морских млекопитающих — Фонд друзей балтийской нерпы — открыли в Санкт-Петербурге в 2014 году. Его сотрудникам удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Крошик, попавший на видео, — самый известный подопечный центра. После реабилитации самца ладожской кольчатой нерпы несколько раз пытались выпустить в дикую природу, но он возвращался. Затем у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы по кличке Шлиссик. Он тоже не захотел вернуться в природу и остался жить на территории центра в Репино.
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