Спастись от акулы: премьера фильма «Челюсти. Кровавый риф»

27 июня в российский прокат выходит хоррор «Челюсти. Кровавый риф».

Новый хоррор под названием «Челюсти. Кровавый риф» (оригинальное название Something in the Water) продолжает славные традиции фильмов «Челюсти», «Глубокое синее море», «Отмель» и многих других – в общем, того самого кинематографа в жанре «фильм-выживание», где главными антагонистами выступают акулы.

Свадьба на Карибах, долгожданное воссоединение подруг, райский остров и лазурные воды океана. Что может пойти не так? Абсолютно всё, если добавить в это уравнение кровожадного хищника. Сюжет фильма повествует историю пятерых подруг, которые отправились в путешествие мечты, но вместо этого по несчастливой случайности оказались в ловушке вместе со смертоносной акулой. А истории про акул (и противостояние им) мы любим. Если вы тоже – приходите в кинотеатры пощекотать нервы.

Кстати, специально к выходу фильма мы подготовили тест про акул (с каверзными вопросами!). Проверьте свои знания о зубастых хищницах морских пучин: