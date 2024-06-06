Спиритические сеансы в Белом доме? Первые леди США общались с мертвыми

Верой в то, что живые души могут вступать в контакт с умершими, были увлечены в том числе первые леди США Мэри Тодд Линкольн и Джейн Пирс, а кроме них, конечно, и другие представители спиритического движения 19-го века.

Итак, вот как все началось: 11-летний Бенни, единственный ребенок Франклин Пирса (14-го президента США) и его жены Джейн, погиб в ужасной железнодорожной катастрофе в Массачусетсе 6 января 1853 года, что принесло родителям невообразимую боль и печаль.

Для Джейн Пирс было очень сложно приспособиться к жизни без сына. Она часто уединялась в своих личных покоях в Белом доме, писала сыну письма и надеялась на контакт с душой мальчика.

В это же время по всей стране распространилось новое религиозное движение – спиритизм, утверждающее, что мертвые могут общаться с живыми. Историк Молли Макгэрри в своей книге «Призраки будущего» отметила, что вера в спиритизм нашла плодородную почву в Америке, где культура траура была особенно развита, и позволила жителям 19-го века пересмотреть свое восприятие мира.

История сестер Фокс, утверждающих, что им удалось установить контакт с мертвыми, заинтересовала многих американцев, желающих связаться с ушедшими близкими, заинтересовалась сестрами и безутешная Джейн Пирс. Она пригласила их в Вашингтон.

Первая леди Джейн Пирс.

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Кто такие сестры Фокс? В то время в далеком Хайдсвилле, штат Нью-Йорк, жили две сестры, которые внезапно стали объектом обожания спиритического движения. Мэгги, 15 лет, и Кэти, 11 лет, были обычными девочками из большой семьи, но в какой-то момент что-то в них изменилось. В 1848 году они объявили, что в их доме звучат загадочные шорохи, исходящие от сверхъестественных существ.

Сестры начали утверждать, что имеют способность общаться с этими духами, переводя их шепоты и постукивания на язык Морзе.

Встреча первой леди и сестер в Белом доме оставила всех в недоумении, так как никто не знал, что произошло наедине между ними. Возможно, это было нечто совершенно необычное, подобное другим сеансам сестер Фокс, где гости собирались в круг, читали молитву и общались с миром духов через постукивания. Стало ли Пирс легче? Об этом история умалчивает.

Это не последняя первая леди в США, которая общалась с миром мертвых.

В период бурной Гражданской войн президент Авраам Линкольн и его супруга Мэри Тодд потеряли сына Уилли. Это произошло 20 февраля 1862 года в Белом доме, где 11-летний мальчик ушел из жизни после долгой борьбы с брюшным тифом.

Фото: Мэри Тодд Линкольн.

Глубокая скорбь охватила обоих родителей, но особенно сильно страдала Мэри. Она провела несколько недель, не вставая со своей постели, не присутствовала даже на похоронах. Даже когда она вернулась к обыденной жизни, то продолжала тосковать по ушедшему сыну, отчаянно желая хоть как-то воссоединиться с ним.

Под влиянием медиумов она приняла решение. В Белом доме, по данным историка и лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Герберта Дональда, первая леди провела не менее восьми сеансов общения с духами.

Один из таких сеансов состоялся зимой 1862 года, когда Линкольн общался с медиумом Нетти Колберн в Красной комнате.

Колберн утверждала, будто президент был присутствовал на сеансе и что во время транса она общалась не только с Линкольном, но и с духами, которые убеждали президента принять Декларацию об освобождении – событие, предсказанное ими как ключевое в его карьере и жизни.

Ну а дальше – мода на общение с духами постепенно стала сходить на нет.