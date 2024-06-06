Спиритические сеансы в Белом доме? Первые леди США общались с мертвыми

Верой в то, что живые души могут вступать в контакт с умершими, были увлечены в том числе первые леди США Мэри Тодд Линкольн и Джейн Пирс, а кроме них, конечно, и другие представители спиритического движения 19-го века.
Итак, вот как все началось: 11-летний Бенни, единственный ребенок Франклин Пирса (14-го президента США) и его жены Джейн, погиб в ужасной железнодорожной катастрофе в Массачусетсе 6 января 1853 года, что принесло родителям невообразимую боль и печаль.
Для Джейн Пирс было очень сложно приспособиться к жизни без сына. Она часто уединялась в своих личных покоях в Белом доме, писала сыну письма и надеялась на контакт с душой мальчика.
В это же время по всей стране распространилось новое религиозное движение – спиритизм, утверждающее, что мертвые могут общаться с живыми. Историк Молли Макгэрри в своей книге «Призраки будущего» отметила, что вера в спиритизм нашла плодородную почву в Америке, где культура траура была особенно развита, и позволила жителям 19-го века пересмотреть свое восприятие мира.
История сестер Фокс, утверждающих, что им удалось установить контакт с мертвыми, заинтересовала многих американцев, желающих связаться с ушедшими близкими, заинтересовалась сестрами и безутешная Джейн Пирс. Она пригласила их в Вашингтон.
Кто такие сестры Фокс? В то время в далеком Хайдсвилле, штат Нью-Йорк, жили две сестры, которые внезапно стали объектом обожания спиритического движения. Мэгги, 15 лет, и Кэти, 11 лет, были обычными девочками из большой семьи, но в какой-то момент что-то в них изменилось. В 1848 году они объявили, что в их доме звучат загадочные шорохи, исходящие от сверхъестественных существ.
Сестры начали утверждать, что имеют способность общаться с этими духами, переводя их шепоты и постукивания на язык Морзе.
Встреча первой леди и сестер в Белом доме оставила всех в недоумении, так как никто не знал, что произошло наедине между ними. Возможно, это было нечто совершенно необычное, подобное другим сеансам сестер Фокс, где гости собирались в круг, читали молитву и общались с миром духов через постукивания. Стало ли Пирс легче? Об этом история умалчивает.
Это не последняя первая леди в США, которая общалась с миром мертвых.
В период бурной Гражданской войн президент Авраам Линкольн и его супруга Мэри Тодд потеряли сына Уилли. Это произошло 20 февраля 1862 года в Белом доме, где 11-летний мальчик ушел из жизни после долгой борьбы с брюшным тифом.
Глубокая скорбь охватила обоих родителей, но особенно сильно страдала Мэри. Она провела несколько недель, не вставая со своей постели, не присутствовала даже на похоронах. Даже когда она вернулась к обыденной жизни, то продолжала тосковать по ушедшему сыну, отчаянно желая хоть как-то воссоединиться с ним.
Под влиянием медиумов она приняла решение. В Белом доме, по данным историка и лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Герберта Дональда, первая леди провела не менее восьми сеансов общения с духами.
Один из таких сеансов состоялся зимой 1862 года, когда Линкольн общался с медиумом Нетти Колберн в Красной комнате.
Колберн утверждала, будто президент был присутствовал на сеансе и что во время транса она общалась не только с Линкольном, но и с духами, которые убеждали президента принять Декларацию об освобождении – событие, предсказанное ими как ключевое в его карьере и жизни.
Ну а дальше – мода на общение с духами постепенно стала сходить на нет.
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