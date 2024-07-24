Спрос на путешествия в Европу вырос на 40%. Какие страны в топе?

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что граждане нашей страны чаще всего выезжают в Италию, Францию и Испанию.

Спрос на путешествия в Европу этим летом вырос на 40% в сравнении с предыдущим годом, рассказали РСТ представители туроператора BSI Group.

По словам директора департамента продвижения и рекламы фирмы, Иветты Вердиян, сейчас в компании предлагают туры на осень и рождественские каникулы. Летом в Европу же успеют съездить только те туристы, которые уже получили шенгенскую визу.

«Вообще если виза есть, то экскурсионные туры сейчас можно приобрести практически в любую европейскую страну, если нет – то даты заездов стартуют с октября-ноября. Востребованы и туры на зиму и весну следующего года», - рассказала Вердиян.

Эксперт отметила, что самым популярным европейским направлением для наших соотечественников является Италия. За ней следуют Франция, и Испания – правда, с большим отрывом.

Популярность туров в Европу растет несмотря на увеличение сроков оформления виз и рост их стоимости.

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С 11 июня визовый сбор за оформление краткосрочной шенгенской визы вырос на 12%: до 90 евро (примерно 8,5 тысяч рублей) для взрослых и до 45 евро (4,4 тысячи рублей) для детей от 6 до 12 лет.

Что касается сроков рассмотрения заявки, то летом они увеличились до нескольких месяцев. При заходе на сайт визового центра Италии в России выходит сообщение, что в настоящий момент «сроки рассмотрения визовых запросов превышают 45 дней».

В РСТ предупреждают, что путешественникам стоит учитывать эти факторы при подготовке к поездке и планировать путешествие как минимум за несколько месяцев

«Запись в визовые центры Европы сейчас возможна на начало-середину сентября. Алгоритмы подачи документов на туристическую визу практически не поменялись, но увеличились сроки ожидания, в том числе, свободных окон для записи на подачу документов и дактилоскопию», – уточнила Вердиян.

«К примеру, еще в марте Италия выдавала визы за 3-4 недели, сейчас это полтора месяца. Франция и Испания увеличили срок выдачи с 2 до 3 недель».

Несмотря на рост популярности туров в Европу, судя по последним опросам, почти половина Россиян предпочитает проводить отпуск дома.