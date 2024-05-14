Спрос работодателей на турагентов вырос в три раза

Эксперты «Авито Работы» проанализировали число вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса за последние два года.

Изучив данные, эксперты сформировали рейтинг профессий с наибольшим ростом предложений о работе год от года. Турагенты заняли лидирующее место в этом списке, число подобных вакансий увеличилось на 197%. Эта профессия также стала самой высокооплачиваемой в отрасли HoReCa (сегмент в бизнесе, который ориентирован на оказание услуг в сфере гостеприимства).

Реклама

«Спрос работодателей на специалистов сферы HoReCa всегда был высоким, а в преддверии летнего сезона число вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса выросло еще на 36%. Это сказалось и на средних зарплатных предложениях в сегменте — новым сотрудникам стали предлагать в среднем на 19% больше при сравнении год к году. Опросы российских соискателей показывают, что размер зарплаты все еще является определяющим фактором при трудоустройстве, но, конкурируя за кандидатов, работодатели также могут предложить другие бонусы и преимущества для соискателей. Например, гибкие условия труда, интерес к которым выразили 44% опрошенных россиян», — комментирует Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.

Спрос на турагентов увеличился в 3 раза с апреля 2023 года, а компании предлагали соискателям за эту должность от 40 000 до 90 000 рублей в месяц. Фактический доход турагентов зависит от результатов работы и может быть еще выше, так как часто оплата их труда основана на выполненных заказах.



Второе место в списке занимает профессия горничной, где количество доступных вакансий за год увеличилось в 2,3 раза. Новым сотрудникам предлагается заработная плата в диапазоне от 50 000 до 90 000 рублей в месяц.

Третье место в рейтинге популярности среди работодателей занимают работники кухни, которые в апреле 2024 года могли рассчитывать на заработок от 40 000 до 80 000 рублей в месяц.