авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Спрос работодателей на турагентов вырос в три раза

Фото: Unsplash

Эксперты «Авито Работы» проанализировали число вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса за последние два года.

Изучив данные, эксперты сформировали рейтинг профессий с наибольшим ростом предложений о работе год от года. Турагенты заняли лидирующее место в этом списке, число подобных вакансий увеличилось на 197%. Эта профессия также стала самой высокооплачиваемой в отрасли HoReCa (сегмент в бизнесе, который ориентирован на оказание услуг в сфере гостеприимства).

«Спрос работодателей на специалистов сферы HoReCa всегда был высоким, а в преддверии летнего сезона число вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса выросло еще на 36%. Это сказалось и на средних зарплатных предложениях в сегменте — новым сотрудникам стали предлагать в среднем на 19% больше при сравнении год к году. Опросы российских соискателей показывают, что размер зарплаты все еще является определяющим фактором при трудоустройстве, но, конкурируя за кандидатов, работодатели также могут предложить другие бонусы и преимущества для соискателей. Например, гибкие условия труда, интерес к которым выразили 44% опрошенных россиян», — комментирует Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.

Спрос на турагентов увеличился в 3 раза с апреля 2023 года, а компании предлагали соискателям за эту должность от 40 000 до 90 000 рублей в месяц. Фактический доход турагентов зависит от результатов работы и может быть еще выше, так как часто оплата их труда основана на выполненных заказах.

Второе место в списке занимает профессия горничной, где количество доступных вакансий за год увеличилось в 2,3 раза. Новым сотрудникам предлагается заработная плата в диапазоне от 50 000 до 90 000 рублей в месяц.

Третье место в рейтинге популярности среди работодателей занимают работники кухни, которые в апреле 2024 года могли рассчитывать на заработок от 40 000 до 80 000 рублей в месяц.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024